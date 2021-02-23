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أولهم الإفراج عن الصحفيين المحبوسين.. عمرو بدر يتقدم بـ5 مقترحات للعرض على العمومية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:58 م
عمرو بدر خلال تقدمه بأوراق ترشحه
عمرو بدر خلال تقدمه بأوراق ترشحه
ميسون أبو الحسن
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تقدم اليوم، عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمرشح على عضوية المجلس بانتخابات التجديد النصفي، بخمسة مقترحات للجنة المشرفة على الانتخابات، للعرض على الجمعية العمومية، لمناقشتها واتخاذ توصيات بشأنها.


وجاءت تلك المقترحات كالتالي:

- الإفراج عن الزملاء المحبوسين ورفع القيود عن الصحافة وعودة المواقع المحجوبة.

- لجنة لرعاية أسر الزملاء المحبوسين ومواجهة جادة بدعم من الحكومة لظاهرة الكيانات الوهمية.

- التأكيد على إحالة رؤساء التحرير الذين يمارسون الفصل التعسفي للتحقيق النقابي، وعودة العمل باللجان النقابية في المحافظات.

- فتح حوار مع الشركات التي تدير منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستغل محتوى المواقع المصرية حول المشاركة بنسبة في الأرباح، ودراسة تجارب الدول التي سبقتنا في هذا الإطار.

- عودة الروح لمبنى النقابة، ووفتحه وتجهيزه بما يليق بالزملاء الصحفيين، واحترام رمزية سلم النقابة في النفوس.


وتتلقى اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، الطعون والتنازلات للمرشحين، بداية من اليوم الثلاثاء، وحتى السبت المقبل، لمدة 5 أيام، على أن تعقد اللجنة مؤتمرًا صحفيًا لإعلان الأسماء النهائية بعد ذلك.

وكانت قد تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري، 55 طلب للترشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، و6 طلبات للترشح على مقعد النقيب، بانتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في 5 مارس المقبل.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، قررت تلقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة من الخميس 18/2/2021 إلى الإثنين 22/2/2021.

وقالت اللجنة إن المرشح وقع على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات، التي تضعها اللجنة المشرفة، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب.

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