شبورة صباحًا.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021 وحتى يوم الإثنين المقبل الموافق 1 مارس 2021.



وأكدت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد تحسن تدريجي في الأحوال الجوية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارا من غدًا الاربعاء.



وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:



غدًا الأربعاء:



فرص أمطار خفيفة الي متوسطة حتى الثامنة صباحا: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة.



وأمطار متوسطة على مناطق (دمياط_بورسعيد-العريش-رأس سدر-الطور) على فترات متقطعة (60 تقريبًا) قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.



فرص أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من (الزعفرانة-رأس غارب-الغردقة-القصير) على فترات متقطعة (50% تقريبا).



نشاط الرياح: على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد



يوم الخميس المقبل:

أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبا).



شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد.



يوم الجمعة المقبل:

أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبا).



شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد.



يوم السبت المقبل:



شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد.



يوم الأحد المقبل:



شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد.



يوم الإثنين المقبل:



شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد.





وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.