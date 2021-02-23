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بيريز يدعم ريال مدريد قبل موقعة أتالانتا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حرص رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، على مؤازرة فريقه قبل السفر إلى بيرغامو، تمهيداً لمواجهة أتالانتا الإيطالي.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على حساب أتالانتا الإيطالي، غداً الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وحرص رئيس ريال مدريد على التواجد في مقر النادي صباح اليوم، لحضور تدريب الفريق والشد على إزر المجموعة قبل المباراة المهمة.

كما قام بيريز بتحية وتوديع اللاعبين قبل السفر إلى إيطاليا لمواجهة أتالانتا، وقام بالحديث مع المدير الفني زيدان، وتمنى لهم التوفيق في المباراة.

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