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تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي الإفريقية بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره سيمبا التنزاني، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف التقدم لصالح سيمبا التنزاني، لويس ميكيسوني في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، حيث أن الشوط الثاني لم يشهد أي أهداف، بعدما اشتد حماس الأهلي في نهاية اللقاء، بكثير من الهجمات على شباك سيمبا.

وتعد هذه الهزيمة الأولى للأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعد أن فاز في الجولة الأولى أمام نظيره المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد.

وبهذه النتيجة انفرد سيمبا التنزاني بصدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ليأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي كالتالي:

1- سيمبا التنزاني برصيد 6 نقاط
2- الأهلي برصيد 3 نقاط
3- فيتا كلوب برصيد 3 نقاط
4- المريخ السوداني بدون نقاط

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