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لحضوره بنفسه.. تأجيل محاكمة أخطر مزور تراخيص لـ 31 مارس

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت اليوم الثلاثاء الدائرة (24) بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة تأجيل أولي جلسات محاكمة المحامي كمال أنس أحمد فرج في القضية رقم 3222 لسنة 2019 والمتهم فيها بتزوير التراخيص التي تصدرها الاحياء، لجلسة 31 مارس المقبل لحضور المتهم بنفسه.

شهدت الجلسة غياب المتهم وحضور محامي عنه كما حضر المحامي سمير صبري مقدم البلاغ ضد المتهم وتقدم بعدد 9 حوافظ مستندات تتضمن ايصالات امانة ضد المتهم وأحكام قضائية صادرة ضده فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.


وقال سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا أن النائب العام وضع المذكور علي قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر والقبض عليه فور محاولته الخروج من البلاد

وكذلك خاطب النائب العام نقابة المحامين بمنع المذكور من ممارسة مهنة المحاماة لارتكابه العديد من الجرائم المخلة بالشرف


موضحًا أن وقائع الجناية الأخيرة هي قيام المتهم بالاستيلاء من شركة تكنو ويف للتجارة والتي يمثلها المهندس محمد علي حمزة خضر مبالغ طائلة على زعم أنها رسوم ومصاريف المعاينة لإصدار هذه التراخيص وعندما شك المجني عليه في الأوراق التي أحضرها المتهم المذكور تقدم ببلاغ لنيابة المعادي والتي حققت في الواقعة وأحالت الأوراق للطب الشرعي والذي أثبت تقرير الطب الشرعي بأن جميع أختام الدولة والتوقيعات المنسوبة لحي المعادي مزورة وأن كل التوقيعات بخط يد المحامي المتهم المذكور.

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