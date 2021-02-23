رئيس "نقل البرلمان" يطالب بسرعة البت فى طلبات نزع الملكية وصرف التعويضات







اجتمعت لجنة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة بيان وزارة التنمية المحلية الذى سبق وألقاه وزير التنمية المحلية أمام المجلس، حيث شهدت اللجنة اقترح النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، سرعة البت فى صرف التعويضات فيما يخص نزع الملكيات للطرق الداخلية والمحلية، بالإضافة إلى التنسيق بين اللجان التى تنزل على أرض الواقع، لتفعيل ملاحظات النواب الخاصة بدوائرهم ومشاكل المواطنين.



وتابع "عابد": "نزول النائب مع المسئول فى الدائرة يعنى مزيد من التعاون بين السلطتين، ووضع النائب أمام مسئولياته فى نفس الوقت، خاصة أن نزول النائب للدائرة يكون لطلب خدمة عامة للمواطنين أهالى الدائرة وليس لصالح خدمة شخصية.





وكان قد أكد النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أنه منذ زمن بعيد قطاع التنمية المحلية مشغول بهموم المواطن، خاصة أن هذا القطاع يتعامل بشكل مباشر مع المواطنين على مدار اليوم.



وشدد: يجب تنمية الموارد البشرية بالتنمية المحلية لخدمة محدودى الدخل، الذى نال اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مدار 7 أعوامه، مؤكدا أن مصر تشهد نقلة نوعية هائلة بمجال الطرق والكبارى، وتصنيف مصر تقدم 90 مركزا علي مستوى العالم في مشروعات الطرق والنقل والمواصلات، وكان لهذا نتائج فى تقليل نسبة الحوادث، نظرا للتطور الهائل الذى تشهده مصر.



وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن المجلس اتخذ علي أجندته أن يكون هناك تعاون مع الوزراء، وكان هناك اجتماع منذ أيام مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مع رؤساء اللجان النوعية لمجلس النواب، ودار حديث حول ما يريده المواطن المصري من خدمات.



وتابع عابد: "رئيس مجلس الوزراء وجه توجيها صارما وحازما بالتعاون التام مع النواب حتى يشعر المواطن أن هناك عمل جاد، وحتى يشعر المواطن بالعمل على الأرض، وبالتالى سيكون هناك التزام من قبل المحافظين فى حدود الإمكانيات والخطط الاستراتيجية والفنيات بين النواب والمحافظين".