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"ماعت" تكشف محاولات أردوغان ونظامه لتشويه سمعة المعارضين

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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يواصل النظام التركي أكاذيبه المستمرة لتشويه المعارضة التركية بشكل مستمر، بترويج الشائعات لزرع الفتنة بين الكتل المعارضة له  في أنقرة.، وذلك في محاولة منه لتثبيت أقدامه بعد خسائره الكبيرة والشعبية.

 

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، عن تقاصيل فضائح أردوغان، ومحاولته المستمرة بنشر الأكاذيب ضد حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا،  والعمل على زرع الفتنة بين أعضائه ومحاولة تشويه صورة معارضه الأكبر كمال أوغلو في تركيا ، إضافة إلى ما يقوم به أردوغان من أجل التأثير بالسلب على المعارضة التركية .

 

ولفت التقرير، إلى أن أردوغان يسعى لهدم المعارضة التركية، والذي تم من خلال اللقاء الذي عقده أردوغان في القصر الرئاسي مع أحد أعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض، وذلك لتنفيذ مخططه التخريبي لتدمير جبهة المعارضة، وخاصة في ظل حالة الغضب فى تركيا ضد  نظام أردوغان بسبب سياساته الفاشلة

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ماعت المعارضة التركيه الرئيس التركي اردوغان

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