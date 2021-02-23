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البحوث الإسلامية يختتم فعاليات المرحلة الأخيرة لمسابقة الابتعاث العام

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:07 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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اختتم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم المرحلة الأخيرة من مراحل اختيار المتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم للعام الحالي ٢٠٢١، وذلك بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، للوصول إلى أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف كمبعوثين للأزهر في تخصصات علمية متنوعة.

 
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير عيّاد، إن المقابلات استمرت على مدار أسبوع كامل بحضور وكيل الأزهر الشريف وبمشاركة قيادات الأزهر وأساتذة وعمداء جامعة الأزهر، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الخارجية للوقوف على السمات الشخصية المميزة للمتقدمين.

 
أضاف الأمين العام أن المقابلات هي المرحلة الأخيرة بعد مرحلتي الاختبارات التحريرية والشفوية، حيث يعقب هذه المرحلة بعد الاختيار النهائي للمبتعثين عقد مجموعة من الدورات التدريبية يحصل عليها الفائزون في هذه المسابقة قبيل سفرهم إلى دول العالم، وتركز هذه الدورات على دعم بعض المهارات لديهم خاصة مايتعلق منها بالتعامل الأمثل مع الثقافات المختلفة في دول العالم.

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