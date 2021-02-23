مياه الفيوم تبحث 22 شكوى في لقاء خدمة المواطنين



وقال المهندس عادل عبدالمنعم رئيس القطاع التجارى إن اللقاء اليوم تناول ٢٢ شكوى تخص المواطنين مقسمه على النحو التالى ١٤ شكوى تخص القطاع التجارى وتم تحويلهم للجمعيات الأهلية من أجل الدفع نيابه عنهم لأنهم غير قادرين على دفع قيمة المقايسات الخاصة بتوصيلات مياه الشرب والصرف الصحى.





كما تناول اللقاء ٧ شكاوى تخص الرقابة والمتابعة وتم تحويلهم للمحاسبة من أجل دفع المبالغ المستحقة عليهم هذا بجانب شكوى واحدة فقط تابعة للصرف الصحى وقد تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات والتباعد المكانى.



نيابة عن اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، عقد المهندس عادل عبدالمنعم رئيس القطاع التجارى بالشركة لقاء خدمة المواطنين لبحث شكواهم والعمل على حلها وذلك بحضور العلاقات العامة وخدمة المواطنين والرقابة والمتابعة بمقر محطة تنقية مياه الشرب بقحافة.