عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة تونجيث في دوري أبطال إفريقيا

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الفريق مواجهة تونجيت السنغالي، المقرر لها بعد قليل، على ستاد لاديور، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-





حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"





خط الدفاع : أحمد فتوح– محمود علاء – محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي





خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما - أشرف بن شرقي





خط الهجوم: أسامة فيصل





ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، محمد عواد وعبد الله جمعة وإسلام جابر وإمام عاشور وحسام عبد المجيد ومروان حمدي وحسام أشرف.



