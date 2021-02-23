فوز النجوم وتعادل جمهورية شبين في القسم الثاني







حقق فريق النجوم بقيادة أحمد العجوز فوزاً غاليأ على فريق الترسانة بقيادة علاء نوح بهدفين مقابل هدف ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والفتاة بدورى القسم الثاني.



دخل فريق الترسانة اللقاء بتشكيل تكون من ..



أحمد حسين ،على محمد، أحمد السيد، إبراهيم منصور،عمر طارق سعيد،احمد محمد العش،ايهاب فؤاد،

محمد جمعه شيكا،نانا كوامى،محمد عيد جعفر، محمد مجدي خطاب.



واشترك في الشوط الثاني محمد أحمد توتى ويوسف محمد بديو وأحمد مصطفى لالا وحسام باولو.



بينما خاص فريق النجوم بتشكيل ضم محمد جمال،احمد أيمن،فهد أبو الفتوح،محمود مونجى،محمود جهاد،اليوجاتا، الحاج با، محمد همام، محمد سيد، يوسف محمد، اسلام الفار.



واشترك في الشوط الثاني أحمد رضا ومحمود السيد وخالد جلال وحازم محمد ومحمد ميدو.



انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم فريق الترسانة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 32 عن طريق احمد العش وتعادل النجوم بعد دقيقتين من الهدف من ركلة جزاء أيضا عن طريق احمد أيمن الذي أدرك الهدف الثاني في الدقيقة 3 من الشوط الثاني من تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.



ولعب فريق الترسانة بعشرة لاعبين بعد إصابة الظهير الأيسر احمد السيد.



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النجوم عند النقطة 15 محتلا المركز الثاني عشر بينما توقف رصيد الترسانة عند النقطة 23 محتلا المركز الثاني.



وتعادل فريق جمهورية شبين مع فريق طنطا بدون أهداف

ليرتفع رصيد شبين إلى النقطة 15 في المركز الثالث عشر ويبقى طنطا متذيل المجموعة برصيد 8 نقاط.



وأدار المباراة الحكم هشام الفلال حكم ساحة وعاونه محمد طه مساعد أول وعز الدين جمال مساعد ثانى وعبد العزيز ابو سعده حكم رابع.



وتقام غداً مباراة السكة الحديد مع فريق كوكاكولا على ملعب نادي السكة الحديد.



ترتيب المجموعة الثانية



1- الداخلية 25 نقطة

2- الترسانة 23 نقطة

3- بورتو 23 نقطة

4- كوكاكولا 20 نقطة

5- زد إف سي 20 نقطة

6- منتخب السويس 19 نقطة

7- المريخ 18 نقطة

8- القناة 18 نقطة

9- سرس الليان 17 نقطة

10- بتروجيت 16 نقطة

11- السكة الحديد 16 نقطة

12- النجوم 15 نقطة

13- جمهورية شبين 15 نقطة

14- النصر 13 نقطة

15- الزرقا 13 نقطة

16- طنطا 8 نقاط