فرنسا تتخذ تدابير إضافية للحد من انتشار كورونا في دونكيرك

قررت فرنسا اتخاذ إجراءات إضافية في مدينة دونكيرك بشمال البلاد للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا هناك.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، سيتوجه إلى دونكيرك غدا الأربعاء، في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة إلى إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة.

وأضاف البيان: "لقد جرى الاتفاق على أنه في ضوء التدهور الحاد في المؤشرات الصحية في الساعات الأخيرة، يجب اتخاذ إجراءات إضافية للحد من الوباء".

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، قد ناقش الوضع الصحي المحلي مع عمدة دونكيرك في وقت سابق اليوم الثلاثاء.