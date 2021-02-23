Advertisements

شاهد.. طقس سييء يضرب القاهرة والجيزة وسقوط أمطار غزيرة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
عرضت فضائية "تن" مقطع فيديو يرصد ما شهدته محافظتي القاهرة والجيزة منذ فجر اليوم من سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة، بعد توقعات بهذا الشأن خلال الساعات الماضية.

وكانت أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء الموافق 24 فبراير2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط السواحل الغربية.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح نشطة.

طقس الأربعاء ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- طقس بارد على جنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة (40% تقريبًا).
- أمطار متوسطة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رأس سدر- الطور) على فترات متقطعة (60% تقريبًا) قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الزعفرانة- رأس غارب – الغردقة - القصير) على فترات متقطعة (50% تقريبًا).
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

أخبار تهمك

ريال مدريد يحسم مستقبل زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اجتماع مصري - قطري في الكويت

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ 43 دقيقة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 23 ساعة

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي الإفريقية بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني

منذ 34 دقيقة

عاجل.. براءة سما المصري من تهمة سبّ ريهام سعيد

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الأهلي يسقط أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف في دوري أبطال إفريقيا

منذ 42 دقيقة

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة تونجيث في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. سيمبا يهز شباك الأهلي بتسديدة صاروخية (فيديو)

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موعد مباراة الزمالك ضد تونجيت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

منذ ساعة

أبو جبل يوجه رسالة هامة للاعبي الزمالك قبل مباراة تونجيث

منذ ساعة و 8 دقيقة

تعرف على الغائبين عن ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري الأبطال

منذ ساعة و 6 دقيقة

بيريز يدعم ريال مدريد قبل موقعة أتالانتا

منذ 36 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:54 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

04:23 م

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي الإفريقية بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني

05:03 م

عاجل.. الأهلي يسقط أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف في دوري أبطال إفريقيا

04:55 م

عاجل.. سيمبا يهز شباك الأهلي بتسديدة صاروخية (فيديو)

03:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»