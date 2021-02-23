شاهد.. طقس سييء يضرب القاهرة والجيزة وسقوط أمطار غزيرة

عرضت فضائية "تن" مقطع فيديو يرصد ما شهدته محافظتي القاهرة والجيزة منذ فجر اليوم من سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة، بعد توقعات بهذا الشأن خلال الساعات الماضية.



وكانت أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء الموافق 24 فبراير2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الأربعاء نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط السواحل الغربية.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح نشطة.



طقس الأربعاء ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

- طقس بارد على جنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة (40% تقريبًا).

- أمطار متوسطة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رأس سدر- الطور) على فترات متقطعة (60% تقريبًا) قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الزعفرانة- رأس غارب – الغردقة - القصير) على فترات متقطعة (50% تقريبًا).

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.