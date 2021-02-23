عاجل.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على موسيماني بعد السقوط ضد سيمبا





حمل وائل جمعة نجم الكرة المصرية السابق والمحلل بقنوات بين سبورتس الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مسؤولية الخسارة في مباراة اليوم أمام مضيفه سيمبا التنزاني.





وأكد جمعة خلال تواجده بالاستوديو التحليلي بأن موسيماني هو من يتحمل أولا مسؤولية خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني باختياراته الغير موفقه للمباراة.





كما طالب جمة المدرب الجنوب إفريقي إعادة حساباته في الفترة المقبلة خاصة وأن الفريق مقبل على مجموعة من المباريات الهامة في البطولة بداية من مباراة فيتا كلوب الكونغولي.





وطلب جمعة أيضا من موسيماني أن يتعامل بشكل جيد مع المباريات الجيدة وتجهيز اللاعبين بشكل قوي قبل المباراتين المقبلتين أمام فيتا كلوب.





وخسر الأهلي اليوم الثلاثاء امام مضيفه سيمبا التنزاني بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



