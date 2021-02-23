فوز القومي ومستقبل وطن تعادل جولدي بمؤجلات القسم الثالث





اقيمت عصر الثلاثاء، مؤجلات الأسبوع الثاني عشر بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، لينتهى الدور الأول بالكامل.



حيث اسفرت النتائج عن فوز القومي خارج الديار على بشتيل بثلاث أهداف مقابل هدفين، أحرز أهداف القومي كلا من عبد الله السيد فى الدقيقة 10، ثم أدرك محمد ياسر التعادل لأصحاب الأرض فى الدقيقة 29 من ركلة جزاء، وأحرز اللاعب محمد ناصر الهدف الثاني للقومي فى الدقيقة 40، ثم أحرز أحمد العوضي الهدف الثالث للقومي فى الدقيقة 65 اثر خطأ محمد مهنى حارس مرمى بشتيل، ثم أحرز اللاعب محمد إبراهيم (شرقية) هدف بشتيل الثاني فى الدقيقة 81.



إما عن باقى النتائج، فقد فاز مستقبل وطن خارج الديار على أوسيم بثلاثية نظيفة، وتعادل جولدي امام أكتوبر بهدف لكلا الفريقين.



ترتيب المجموعة الخامسة



1- الاتصالات 39 نقطة

2- القومي 29 نقطة

3- كاسكادا 27 نقطة

4- المعادي 27 نقطة

5- أبو النمرس 24 نقطة

6- مستقبل وطن 22 نقطة

7- جولدي 20 نقطة

8- العياط 20 نقطة

9- البدرشين 18 نقطة

10- جينيس 17 نقطة

11- حلوان العام 17 نقطة

12- بشتيل 14 نقطة

13- الصيد 13 نقطة

14- أوسيم 13 نقطة

15- الصف 9 نقاط

16- أكتوبر 9 نقاط