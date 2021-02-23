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مريم الكعبي تكشف دعم الإمارات للصومال بـ "مليار" درهم

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
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قالت الكاتبة الصحفية مريم الكعبي إن مساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة للصومال تجاوز مليار درهم في 7 سنوات. 

 

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع التدوين المصغر تويتر أنه: "بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها الإمارات للصومال منذ العام 2009 وحتى نهاية 2016 نحو مليار درهم".

 

وأشارت إلى أن: "جميعها كانت تصب في مشاريع ترفع المعاناة عن كاهل الشعب ومن خلال مشاريع تنموية تستهدف تقديم خدمات للمواطن الصومالي"

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مريم الكعبي الصومال الامارات

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