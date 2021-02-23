Advertisements

بلاغ جديد ضد تامر أمين يتهمه بإهانة أهل الصعيد

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
أحمد شديد
Advertisements
تقدم المستشار حسن القاضي المحامي بالنقض بمحافظة الأقصر ببلاغ جديد، اليوم الثلاثاء، إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار" الفضائية، متهمًا إياه بـ"الإساءة لأهل الصعيد وإهانة الصعايدة"، بعد تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة النهار.

واختصم المستشار حسن القاضي، تامر أمين لاتهامه بانتهاك الكرامة الإنسانية وإهانته لأبناء وبنات وأهالي الصعيد ومخالفة قواعد السلوك المهني والإعلامي، وطالب بالتحقيق معه، لما اقترفه من أفعال وأقوال ضد فئة كبيرة من فئات الشعب.

بلاغ جديد ضد تامر أمين يتهمه بإهانة أهل الصعيد
بلاغ جديد ضد تامر أمين يتهمه بإهانة أهل الصعيد
بلاغ جديد ضد تامر أمين يتهمه بإهانة أهل الصعيد
بلاغ جديد ضد تامر أمين يتهمه بإهانة أهل الصعيد
بلاغ جديد ضد تامر أمين يتهمه بإهانة أهل الصعيد
بلاغ جديد ضد تامر أمين يتهمه بإهانة أهل الصعيد

أخبار تهمك

عاجل.. اجتماع مصري - قطري في الكويت

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة الزمالك ضد تونجيت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

منذ ساعة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. سيمبا يهز شباك الأهلي بتسديدة صاروخية (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة تونجيث في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 10 ساعة

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ 40 دقيقة

ريال مدريد يحسم مستقبل زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. براءة سما المصري من تهمة سبّ ريهام سعيد

منذ 33 دقيقة

بيريز يدعم ريال مدريد قبل موقعة أتالانتا

منذ 33 دقيقة

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي الإفريقية بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني

منذ نصف ساعة

تعرف على الغائبين عن ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري الأبطال

منذ ساعة

أبو جبل يوجه رسالة هامة للاعبي الزمالك قبل مباراة تونجيث

منذ ساعة

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. الأهلي يسقط أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف في دوري أبطال إفريقيا

منذ 39 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:54 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

04:23 م

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي الإفريقية بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني

05:03 م

عاجل.. الأهلي يسقط أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف في دوري أبطال إفريقيا

04:55 م

عاجل.. سيمبا يهز شباك الأهلي بتسديدة صاروخية (فيديو)

03:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»