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بلاغ جديد ضد تامر أمين يتهمه بإهانة أهل الصعيد
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:26 م
أحمد شديد
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تقدم المستشار حسن القاضي المحامي بالنقض بمحافظة الأقصر ببلاغ جديد، اليوم الثلاثاء، إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار" الفضائية، متهمًا إياه بـ"الإساءة لأهل الصعيد وإهانة الصعايدة"، بعد تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة النهار.
واختصم المستشار حسن القاضي، تامر أمين لاتهامه بانتهاك الكرامة الإنسانية وإهانته لأبناء وبنات وأهالي الصعيد ومخالفة قواعد السلوك المهني والإعلامي، وطالب بالتحقيق معه، لما اقترفه من أفعال وأقوال ضد فئة كبيرة من فئات الشعب.
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