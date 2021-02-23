بلاغ جديد ضد تامر أمين يتهمه بإهانة أهل الصعيد

تقدم المستشار حسن القاضي المحامي بالنقض بمحافظة الأقصر ببلاغ جديد، اليوم الثلاثاء، إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار" الفضائية، متهمًا إياه بـ"الإساءة لأهل الصعيد وإهانة الصعايدة"، بعد تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة النهار.