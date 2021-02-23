3 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق سيمبا التنزاني بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم الثلاثاء، بالعاصمة التنزانية "دار السلام" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





جاء هدف سيمبا التنزاني عن طريق الموزمبيق لويس ميكويسوني بالدقيقة 31 من زمن المباراة.





وتسببت عدة عوامل في الخسارة المفاجئة للأهلي أمام فريق سيمبا التنزاني في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة التنزانية دار السلام نستعرضها في هذا التقرير:-





1- تشكيل موسيماني:





من أبرز العوامل التي ساهمت في خسارة الأهلي أمام فريق سيمبا التنزاني، هو التشكيل الذي بدأ به المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المباراة، واعتماده على 3 لاعبين في خط الوسط المدافع أكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج، كما دفع أيضًا بـ عمرو السولية بالشوط الثاني، ورغم ذلك نجح الفريق التنزاني في اختراق الدفاعات وتهديد مرمى محمد الشناوي عدة مرات بفضل مهارة وسرعة لاعبيه.





2- سرعات لاعبي سيمبا:





ظهر فريق سيمبا التنزاني منظمًا بشكل كبير داخل الملعب وامتاز لاعبيه بالسرعة الكبيرة والتي أرهقت لاعبي فريق الأهلي، وساعدتهم على اختراق الدفاعات الحمراء والوصول إلى مرمى محمد الشناوي بسهولة وخطف هدف الفوز.





3- ارتفاع درجة الحرارة:





تسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في تنزانيا في التأثير بشكل سلبي على أداء فريق الأهلي، خاصة بعد إصرار الجانب التنزاني على إقامة المباراة في الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، وهي أجواء يعتاد الفريق التنزاني خوض المباريات بها بعكس فريق الأهلي.



