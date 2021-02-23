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البرلمان العربي يرفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن مصر و الجزائر

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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جدد البرلمان العربي رفضه القاطع لما صدر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر والجزائرخلال جلسة البرلمان العربي الثالثة والتي عٌقدت أمس الإثنين، بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة وبحضور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، رينهولد لوباتكا، رئيس الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي.

كما جدد البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، رفضه القاطع لقرارات البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، معتبرًا أنها تمثل تدخلًا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية لكلا البلدين.

وُشدد البرلمان العربي على أن البرلمان الأوروبي هو طرف غير ذي صفة وليس له ولاية أو سلطة قانونية للتعليق على حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لمبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.

كما أدان البرلمان العربي، ما تضمنته هذه القرارات من مغالطات وادعاءات باطلة تستند إلى تقارير مشبوهة ومعلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة حول حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وأكد البرلمان العربي على رفضه التام للنهج الذي يعتمد بشكل واضح على تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان في الدول العربية وتوظيفها كأداة سياسية للضغط والابتزاز.

كما طالب البرلمان العربي، البرلمان الأوروبي بمراجعة موقفه واحترام سيادة الدول العربية، والابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وعدم استخدامها كذريعة للتدخل في شئونها الداخلية، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية في الدول العربية هي الأقدر على توفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان.

ودعا البرلمان العربي، البرلمان الأوروبي إلى أن يكون عند مستوى المسؤولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وأن يتبنى مدخلًا بنَّاءً لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابي بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية، دعمًا لعلاقات الشراكة التي تجمع بين الجانبين والقضايا الإستراتيجية المشتركة بينهما.

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