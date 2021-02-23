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إصابة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا بعدوى واحتجازه في المستشفى لأيام
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:57 م
هديل هاشم
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قال قصر باكنجهام إن دوق إدنبرة الأمير فيليب مصاب بعدوى ومن غير المتوقع أن يغادر المستشفى لعدة أيام.
وأمضى الأمير فيليب سبع ليالٍ في مستشفى الملك إدوارد السابع في وسط لندن حتى الآن، وقال القصر إنه "مرتاح ويستجيب للعلاج".
تم نقل الأمير فيليب، 99 عامًا، إلى المستشفى كإجراء احترازي الأسبوع الماضي، وأكد القصر أن إقامته لا علاقة لها بفيروس كورونا.
تلقى كل من الدوق والملكة، 94 عامًا، تطعيمات Covid-19 الشهر الماضي.
وأمضى الأمير فيليب سبع ليالٍ في مستشفى الملك إدوارد السابع في وسط لندن حتى الآن، وقال القصر إنه "مرتاح ويستجيب للعلاج".
تم نقل الأمير فيليب، 99 عامًا، إلى المستشفى كإجراء احترازي الأسبوع الماضي، وأكد القصر أن إقامته لا علاقة لها بفيروس كورونا.
تلقى كل من الدوق والملكة، 94 عامًا، تطعيمات Covid-19 الشهر الماضي.
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