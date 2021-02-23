Advertisements

إصابة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا بعدوى واحتجازه في المستشفى لأيام

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
Advertisements
قال قصر باكنجهام إن دوق إدنبرة الأمير فيليب مصاب بعدوى ومن غير المتوقع أن يغادر المستشفى لعدة أيام.

وأمضى الأمير فيليب سبع ليالٍ في مستشفى الملك إدوارد السابع في وسط لندن حتى الآن، وقال القصر إنه "مرتاح ويستجيب للعلاج".

تم نقل الأمير فيليب، 99 عامًا، إلى المستشفى كإجراء احترازي الأسبوع الماضي، وأكد القصر أن إقامته لا علاقة لها بفيروس كورونا.

تلقى كل من الدوق والملكة، 94 عامًا، تطعيمات Covid-19 الشهر الماضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا قصر باكنجهام جريدة الفجر بريطانيا الفجر الأمير فيليب

أخبار تهمك

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

السيسي يوجه بالاستمرار في دراسة تداعيات كورونا على الاقتصاد

منذ أقل من نصف ساعة

أبو جبل يوجه رسالة هامة للاعبي الزمالك قبل مباراة تونجيث

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة تونجيث في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. سيمبا يهز شباك الأهلي بتسديدة صاروخية (فيديو)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. الأهلي يسقط أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على موسيماني بعد السقوط ضد سيمبا

منذ ساعة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي الإفريقية بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني

منذ ساعة و 21 دقيقة

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

منذ ساعتين

عاجل.. أول تعليق من موسيماني بعد سقوط الأهلي أمام سيمبا التنزاني

منذ 36 دقيقة

3 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. براءة سما المصري من تهمة سبّ ريهام سعيد

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ ساعة و نصف

تعرف على الغائبين عن ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الأمير هاري وميغان ماركل في انتظار مولودهما الأول

بعد تعرضه لحادث.. الشرطة البريطانية تحذر الأمير فيليب من قيادة السيارة دون حزام أمان

"بي بي سي" تفصل مذيعا شبّه المولود الملكي بالقرد (صورة)

Boxing Day | هذه وجبة الإفطار المفضلة لملكة بريطانيا صباح يوم صندوق الكريسماس

الملكة إليزابيث تظهر في صورة جديدة نادرة مع ورثتها الثلاثة

كل ما تريد معرفته عن ميجان ماركل والأمير هاري واتفاقية الخروج الملكي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:54 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

04:23 م

عاجل.. سيمبا يهز شباك الأهلي بتسديدة صاروخية (فيديو)

03:32 م

عاجل.. الأهلي يسقط أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف في دوري أبطال إفريقيا

04:55 م

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي الإفريقية بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني

05:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»