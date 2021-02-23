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عقدة حمراء ونهاية "كلين شيت" الشناوي.. 10 أرقام مثيرة من هزيمة الأهلي المفاجئة أمام سيمبا التنزاني

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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نال فريق الأهلي هزيمة مفاجئة خارج ملعبه أمام فريق سيمبا التنزاني بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، بالعاصمة التنزانية "دار السلام"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب الموزمبيق لويس ميكويسوني لصالح فريق سيمبا التنزاني من تسديدية صاروخية من على حدود منطقة جزاء الأهلي بالدقيقة 31 من زمن اللقاء، ليرفع رصيد فريقه إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بينما توقف رصيد الأهلي عند 3 نقاط بالمركز الثالث.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأرقام التي تحققت من هزيمة الأهلي أمام سيمبا التنزاني:-

1- حقق فريق سيمبا الفوز رقم 9 للأندية التنزانية على نظيرتها المصرية خلال 46 مواجهة جمعت أندية البلدين عبر تاريخ مشاركتهم بالبطولات الإفريقية، مقابل 26 انتصارًا للمصريين، و11 تعادل.

2- تعد هذه الهزيمة رقم 9 أيضًا للأندية المصرية خارج ملعبها أمام أندية تنزانيا، بينما فازت في 5 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 9 مباريات.

3- الأهلي تلقى الهزيمة رقم 4 أمام أندية تنزانيا خلال 19 مواجهة جمعتهما، بينما حقق المارد الأحمر 11 انتصارًا، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات.

5- هدف لويس ميكويسوني هو الهدف رقم 8 للأندية التنزانية في شباك الأهلي، بينما سجل المارد الأحمر 36 هدفًا.

6- فريق سيمبا التنزاني حقق فوزه الثالث على الأهلي خلال 5 مباريات جمعت الفريقين، بينما حقق المارد الأحمر انتصارين فقط.

7- تعد هذه الهزيمة الثانية للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، وذلك بعد خسارته أمام بايرن ميونخ الألماني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، بينما فاز في 20 مباراة، وتعادل في 4 مباريات.

8- هدف سيمبا التنزاني يُنهي "كلين شيت" محمد الشناوي مع الأهلي في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما حافظ عليه في 3 مباريات أمام سونيديب بطل النيجر "مباراتين"، والمريخ السوداني.

9- تعتبر هذه الهزيمة الثالثة للأهلي أمام سيمبا في تنزانيا بعد خسارته في كأس الكؤوس الإفريقية عام 1985 بنتيجة 2/1، وخسارته في دوري أبطال إفريقيا 2019 بنتيجة 1-0، ليفشل المارد الأحمر في التخلص من عقدته أمام الفريق التنزاني.

10- حقق فريق سيمبا فوزه رقم 8 على الأندية المصرية من 20 مباراة جمعتهما بالبطولات القارية، مقابل 9 انتصارات للمصريين و3 تعادلات.

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