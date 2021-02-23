السيسي يوجه بالاستمرار في دراسة تداعيات كورونا على الاقتصاد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم مؤسسة الرئاسية بأن الاجتماع جاء لمتابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".



ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار في دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادي محليا وعالميا لبلورة السيناريوهات المستقبلية المتوقعة في هذا الإطار.



كما وجه الرئيس بتطوير بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءً من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولًا إلى تدريب القيادات الشابة.

