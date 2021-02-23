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رسميا.. هواوي تطلق هاتفها "Mate X2" القابل للطي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:49 م
هواوي Mate X2
هواوي Mate X2
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كشفت شركة هواوي الصينية بشكل رسمي عن الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي، Mate X2 ، والذي يأتي بتصميم مغاير للجيل الأول وأشبه بتصميم هواتف سامسونج القابلة للطي وبسعر أعلى من المنافسين في السوق يبدأ من 2,800 دولار أمريكي تقريبًا.

يتميز Mate X2 بوجود شاشة OLED خارجية بقياس 6.45 بوصة بدون انحناءات وبدقة FHD+ وأبعاد 21:9، وتتسم بمعدل تحديث 90 هرتز مع حساسية لمس 240 هرتز. فيما تأتي الشاشة الداخلية القابلة للطي عند فتح الهاتف بقياس 8 بوصات وهي كذلك من نوع OLED، وتتميز بدقة 2K، وأبعاد 8:7.1 ومعدل تحديث 90 هرتز مع حساسية لمس 180 هرتز.

ويأتي الهاتف بوجود معالج هواوي الأخير كيرين 9000 بتقنية 5 نانومتر، وذاكرة رام 8 جيجابايت من نوع LPDDR5، وسعة تخزين داخلية بخيارين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

أما بالحديث عن الكاميرا، فهو يأتي بكاميرات أمامية وخلفية أثناء طيه، وتصبح الكاميرتان بالخلف أثناء فتحه لوجود شاشة داخلية كاملة.

ويأتي هاتف Mate X2 بكاميرا خلفية رباعية مع عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وواسعة بدقة 16 ميجابكسل، وتقريب بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة بيرسكوب بدقة 10 ميجابكسل. وتستطيع الكاميرات التقريب حتى 10 مرات تقريب بصري، 20 مرة تقريب هجين، و100 مرة تقريب رقمي. بينما تتميز الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

يضيف هاتف هواوي الجديد بطارية كبيرة بقوة 4,500 ملي أمبير/ ساعة ويدعم تقنية الشحن السريع جدًا بقدرة 55 واط.

وتستمر هواوي بدعم أندرويد 10 بسبب الحظر الأمريكي وكالمعتاد بدون خدمات جوجل المختلفة وفقط مع متجر تطبيقات AppGallery الخاص بها.

سيتاح هاتف Mate X2 مع سعر يبدأ من 2,785 دولار أمريكي لنسخة 256 جيجابايت، وسعر 2,940 دولار لنسخة 512 جيجابايت.

مواصفات هاتف هواوي Mate X2

دعم الجيل الخامس 5G.

دعم تقنية WiFi 6.

البصمة على الجانب.

تقنية التعرف على الوجه.

دعم شريحتي اتصال.

دعم تقنية GPS مزدوج.

دعم تقنية بلوتوث 5.2.

دعم تقنية IR.

دعم تقنية الاتصال القريب NFC.

سماعات ستيريو.

دعم بطاقات الذاكرة الخارجية.

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