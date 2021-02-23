البورصة الأمريكية تواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

واصلت البورصة الأمريكية التراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع خسائر قطاع التكنولوجيا، ليتراجع "ناسداك" بأكثر من 2 بالمائة.





وواصلت أسهم شركات التكنولوجيا الانخفاض الحاد في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة، والانتقال للأسهم المرتبطة بشكل أكبر بالعودة الاقتصادية.





وارتفعت مخاوف التضخم في الأسابيع الأخيرة حيث يناقش صانعو السياسة جولة أخرى من الإغاثة الاقتصادية، مما قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع تكاليف الاقتراض.





ويترقب المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول الاقتصاد أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في وقت لاحق من اليوم.





وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة، ليسجل مستوى 31429 نقطة.





كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.8 بالمائة إلى 3844.2 نقطة، وهبط "ناسداك" بنحو 2.2 بالمائة إلى 13233.2 نقطة.