أبو جريشة: الإسماعيلي سيعبر المرحلة الحالية وسيعود أقوى

أكد علي ابو جريشة عضو اللجنة الفنية بالنادي الاسماعيلي على تفاؤله بعبور الفريق لأزمته الحالية و العودة إلى الطريق الصحيح عقب انتهاء فترة التوقف الحالية.

و أضاف أبو جريشة أن عودة اللاعبين المصابين خلال التوقف ستغير من شكل الفريق تمامًا، لا سيما أن الفريق يوجد به أكثر من 12 لاعب اساسي يعانون من الاصابات المختلفة بسبب تلاحم المباريات خلال الفترة الأخيرة .

و تابع نجم الإسماعيلي التاريخي حديثه مشيرًا إلى أن الدراويش سيدخل في معسكر خلال الساعات القادمة في العين السخنة، ليقترب الجهاز الفني بصورة أكبر من اللاعبين و لتحقيق المزيد من الهدوء و التركيز داخل الفريق.

و أنهى ابو جريشة حديثه مشددًا على أن لاعبوا الفريق لديهم الكثير ليقدموه للنادي الاسماعيلي ومبارتي انبي و الزمالك خير دليل على رغبة اللاعبين في التحسن إلى جانب شعورهم بالمسؤولية تجاه النادي و جماهيره.