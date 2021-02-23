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لكزس تعلن الكشف عن سيارتها الجديدة "IS 500 F Sport Performance"

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:54 م
لكزس IS 500 F Sport Performance
لكزس IS 500 F Sport Performance
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‏أعلنت شركة لكزس اليابانية الكشف رسميا عن سيارتها الرياضية الجديدة IS 500 F Sport Performance بمحرك طبيعي التنفس.

‏تأتي السيارة بتصميم رياضي يوظف المزيد من التطعيمات السوداء الرياضية و تتميز برزمة أيروديناميكية خفيفة، ‏كما توفر بعض اللمسات الداخلية مثل شعارات ‏F Sport والتطريزات البارزة.

ومن الجانبي ال‏مكانيكي، تحمل السيارة محرك V8 ينتج 472 حصان ‏كواحدة من أقوى السيارات في فئتها تنافس بي إم دبليو M3 مع تميز لكزس IS 500 F Sport Performance بنظام دفع خلفي وديناميكيات قيادة معززة، وتستطيع السيارة تحقيق تسارع 0-100 كم/س في 4.5 ثانية فقط.

تحصل السيارة على العديد من الأنظمة القياسية تشمل رزمة Safety System+ ومثبت سرعة All-Speed Dynamic Radar كما توفر العديد من وضعيات القيادة تتراوح من الاقتصادية إلى Sport S و Sport S+.

لم تبوح الشركة بالأسعار بعد ولكنها ستبدأ ببيع وتوصيل السيارة للعملاء خلال أشهر قليلة.

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