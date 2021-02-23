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شاهد.. عضو لجنة الفيروسات: هذه الأعراض تصيب المتعافين من فيروس كورونا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:00 م
شيماء حسن
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كشف الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، الأعراض المستمرة لفيروس كورونا حتى بعد التعافي.

وأضاف "خطاب" في لقائه ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم الثلاثاء أن المتعافين من فيروس كورونا يشعرون دائمًا بالإحساس بالوهن والضعف، حيث يشعر المتعافي بأنه لا يستطيع القيام بنفس النشاط الذي كان يقوم به من قبل الإصابة.

وأشار إلى أن المتعافين يشعرون أيضًا بالنهجان وضيق الصدر أو ضيق التنفس، هبوط شديد في القلب والتعرض لذبحات صدرية، بعض الالتهابات الرئوية والتليفات، مع الشعور بالقلق والاكتئاب والتوتر وخشونة في فقرات الرقبة مع استمرار الشعور بالصداع والدوخة وعدم التوازن وإحمرار العين والاتهابات داخل الملتحمة.


هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 346 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 138183 حالة حتى الأمس.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحي والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 623 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 178774 حالة من ضمنهم 138183 حالة تم شفاؤها، و10404 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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