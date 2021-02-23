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خاص.. تعرف على اللاعبين المرشحين للمشاركة في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأوليمبي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد المنتخب الوطني الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام الجاري والتى ستكون فى الفترة من 23 يوليو وحتي 8 أغسطس.

وكان المنتخب الوطني الأولمبي توج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى أقيمت فى مصر نوفمبر عام 2019 ليتأهل إلي دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وعلم الفجر الرياضي أن شوقي غريب استقر على ضم الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد الشناوي حارس مرمي الأهلي وهناك مفاضلة بين الثنائي أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي وطارق حامد لاعب وسط الزمالك للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

يذكر أن من حق كل منتخب أن يضم ثلاث عناصر فوق السن لدعم المنتخب الوطني الأولمبي فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام الجاري.

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