صفقة ستهز البريميرليج.. ليفربول يخطط لضم يوسف النصيري

يخطط نادي ليفربول للتعاقد مع نجم إشبيلية الدولي المغربي يوسف النصيري هداف الفريق الأندلسي.





وسجل النصيري 17 هدفاً في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، منها 13 هدفاً في الدوري الإسباني.





في حين جذب مستوى اللاعب الرائع اهتمام عدد من الأندية في جميع أنحاء أوروبا، مع رفض إشبيلية لعرض قيمته 27 مليون جنيه إسترليني من وست هام يونايتد.





وذكرت صحيفة ديلي إكسبريس، أن ليفربول ومانشستر يونايتد طلبوا الآن من إشبيلية تحديد سعر اللاعب، لأنهم لا يزالون مهتمين بالتوقيع مع المهاجم المتألق.