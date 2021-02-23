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مؤسس "أمهات مصر" لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي: "التزموا بتعليمات الوزارة"

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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ناشدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بضرورة الحفاظ علي كود الإمتحان الخاص بكل طالب وعدم مشاركته مع زملائه للكود الخاص به، والالتزام بتعليمات الوزارة.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، موجهه حديثها لأولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي: الوزارة حذرت من اصطحاب الهاتف المحمول مع الطلاب داخل اللجان، وبالتالي يجب الالتزام وعدم اصطحاب الطلاب المحمول عند ذهابهم للامتحانات 27 و28 فبراير الجاري.



وكانت وزارة التربية والتعليم حذرت طلاب الصفين الأول والثاني الثانوى، من مشاركة آي طالب لزملائه الأكواد الخاصة به بجلسات امتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ ٢٠٢١، التي ستنطلق يوم السبت القادم، مشددة على أن كل طالب له على حدة كود محدد وغير مسموح نهائيا بدخول اللجان الإمتحانية بالهواتف المحمولة.

وكانت وزارة التعليم، أتاحت اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 20212020 للطلاب.


وأوضحت أنه للحصول على إسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد الامتحانات يجب التسجيل بالحساب المدرسى الموحد على موقع تسجيل استمارة التقدم للامتحانات.

وبعد تسجيل الدخول بالحساب المدرسى الموحد وبعد كتابة كلمة السر ستظهر لك بياناتك الشخصية ستنزل لأسفل الصفحة ستجد مستطيل باللون التركواز مكتوب بداخله أضغط هنا للحصول على أكواد الاختبارات.

وعقب الضغط عليه ستظهر لك صفحة أخرى بها اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد الاختبارات.

ونصحت الوزارة الطلاب بأخذ إسكرين شوت للأكواد وأسماء المواد وتواريخ عقدها ونقلها بخط اليد فى ورقة خارجية أو طباعتها فى ورقة A4 والإحتفاظ بها عند الذهاب للإمتحان لاستخدامها.

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