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حقائق مدهشة عن النمل.. تعرف عليها

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:04 م
نمل - صورة أرشيفية
نمل - صورة أرشيفية
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تخلد بعض أنواع النمل  الى السكون خلال فصل الشتاء، أما في المناطق الاستوائية، حيث لا توجد فصول باردة، فيبقى النمل نشيطا طوال العام.

وهل تعلم أن النملة تدافع عن نفسها بالعض أو اللسع، إذ تحقن حامض النمليك في جسم عدوها. ويتميز نمل الطلقة في أمريكا الجنوبية بأن لسعته هي الأشد ايلاما من بين جميع الحشرات. أما لسعة النملة الاسترالية جاك جمبر، فإنها قد تقتل الانسان.

وللدفاع عن نفسها تفجر بعض أنواع النمل غدة كيسية في فمها عندما تهاجم حشرات أخرى. وهذه وسيلة انتحارية لأن هذا يقتلها أيضا.

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