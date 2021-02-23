الجيزة توضح حقيقة ما أُثير عن قطع أشجار بشارع النيل

رصدت محافظة الجيزة، ماتم تداوله علي إحدى المواقع الاخبارية من زعمها بقيام المحافظة بالقطع الجائر لعدد من الاشجار بشارعي النيل السياحي ومراد بالجيزة، مما أثار غضب قاطني تلك المنطقة .



وأوضحت محافظة الجيزة في بيان لها، إيماء لما تقوم به محافظة الجيزة من أعمال تطوير شامل بشارع النيل السياحي لما له من أهمية كبيرة كأحد المحاور المرورية الرئيسية وأحد الشرايين الحيوية في قلب المحافظة، ولإضافة المزيد من اللمسات الجمالية وفقاً لمخطط جمالي وحضاري يليق بمكانة الشارع السياحي والمحافظة العريقة.



كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إدارات الحدائق والتشجير بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بتهذيب وتقليم أفرع وغصون الأشجار المتدلية بكثافة بطول الشارع والتي كانت تمثل عائقاً لحركة المارة والمشاه علي الرصيف وحجب رؤية النيل الذى هو حق لهم، ويؤكد ذلك أن الصور المصحوبه للخبر بالموقع الأخباري توضح بأنه تقليم للأشجار وليست قطع .



وما يؤكد إهتمام محافظة الجيزة بهذا الشارع السياحي الهام التواجد الدائم من كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة والتكليف الدائم من محافظ الجيزة برفع كل ما يشوه المظهر ويحجب رؤية المواطنين لنهر النيل الخالد والإهتمام بالأشجار المتواجدة وبكافة التفاصيل الدقيقة.