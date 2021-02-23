لو عندك أمطار بلغ.. محافظة الجيزة تخصص ارقاما بشأن تجمعات المياه

خصصت محافظة الجيزة، غرفة عمليات لتلقي شكاوي المواطنين بشأن تجمعات مياه الأمطار أمام المنازل والأنفاق.



وجاءت الأرقام على النحو التالي:-

- الاتصال على " ٣٥٨٥٥٧٢٢- ٣٥٨٦٣٠٠٤ - ٣٥٨٦٩١٩٣ - ٣٥٨٦٩٣٧١ "

- ومن خلال الخط الساخن 114

- وعن طريق خدمة الواتساب على "٠١١٥٢٨٦٠٤٤٤ - ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣"





