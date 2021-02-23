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لو عندك أمطار بلغ.. محافظة الجيزة تخصص ارقاما بشأن تجمعات المياه

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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خصصت محافظة الجيزة، غرفة عمليات لتلقي شكاوي المواطنين بشأن تجمعات مياه الأمطار أمام المنازل والأنفاق.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:-
- الاتصال على " ٣٥٨٥٥٧٢٢- ٣٥٨٦٣٠٠٤ - ٣٥٨٦٩١٩٣ - ٣٥٨٦٩٣٧١ "
- ومن خلال الخط الساخن 114
- وعن طريق خدمة الواتساب على "٠١١٥٢٨٦٠٤٤٤ - ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣"


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