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لو عندك أمطار بلغ.. محافظة الجيزة تخصص ارقاما بشأن تجمعات المياه
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:13 م
إسماعيل منطاوي
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خصصت محافظة الجيزة، غرفة عمليات لتلقي شكاوي المواطنين بشأن تجمعات مياه الأمطار أمام المنازل والأنفاق.
وجاءت الأرقام على النحو التالي:-
- الاتصال على " ٣٥٨٥٥٧٢٢- ٣٥٨٦٣٠٠٤ - ٣٥٨٦٩١٩٣ - ٣٥٨٦٩٣٧١ "
- ومن خلال الخط الساخن 114
- وعن طريق خدمة الواتساب على "٠١١٥٢٨٦٠٤٤٤ - ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣"
وجاءت الأرقام على النحو التالي:-
- الاتصال على " ٣٥٨٥٥٧٢٢- ٣٥٨٦٣٠٠٤ - ٣٥٨٦٩١٩٣ - ٣٥٨٦٩٣٧١ "
- ومن خلال الخط الساخن 114
- وعن طريق خدمة الواتساب على "٠١١٥٢٨٦٠٤٤٤ - ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣"
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