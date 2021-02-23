Advertisements

بلاغ يتهم صاحب قناة الوعد علي اليوتيوب بإزدراء الأديان

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements



تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ الي النائب العام ونيابة امن الدولة العليا ضد هاني محمود ـ صاحب قناة الوعد علوم أخر الزمان ونبؤات الأديان السماوية ـ علي موقع اليوتيوب


والتمس صبري في بلاغه اصدار امر بالتحقيق في البلاغ حيث ظهر المبلغ ضده عبر قناته علي موقع اليوتوب والتي تحمل اسم ( قناة الوعد علوم أخر الزمان ونبؤات الأديان السماوية ) بفيديو مثير للدهشة والاستغراب عن ظهور صورة النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) في إحدى جدران (( مقام يحيى المتوج بالانوار )) بمحافظة الشرقية وظل يعرض تلك الصورة التي في مخيلته فقط على الصورة التي اتخذها من وحي خياله على أنها صورة النبي محمد وظل يدعي في الفيديو أنه قد سأل العديد من الأشخاص الذين رأوا النبي والعديد من الخزعبلات التي نشرها في هذا الفيديو والتي تثير البلبلة وتعتبر من قبيل ازدراء الأديان لأنه لا أحد شاهد النبي محمد في عصرنا الحديث ولا يوجد أي صورة له يمكن أن تنسب له.


وأشار صبري الي أن ما نشره المبلغ ضده يعد تعدي علي شخص الرسول الكريم وأنه سبقه العديد من الأشخاص منهم من أدعى بنبؤته ومنهم من أدعى أنه المهدي المنتظر ومنهم من تطاول علي الأنبياء والرسل وجميعهم مصيرهم مستشفى الأمراض العقلية.


وحيث أن ما أتاه المبلغ ضده يعتبر من قبيل جريمة ازدراء الأديان المعاقب عليها قانونًا بنص المادة المادة 98 ومن قانون العقوبات

والتي جاءت صريحة على انه:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامه لا تقلعن خمسمائة جنية ولا تجاوز ألف جنية كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيله أخرى لأفكار متطرفة لقصد إثارة الفتنه أو تحقير أو ازدراء احد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية "


ولما كان ذلك وكان كل ما أدلى به المبلغ ضده يشكل أركان جريمة ازدراء الدين الإسلامي بتعديه علي شخص الرسول الكريم.

وتمسك صبري في نهاية بلاغه بالمادة 98 فقرة (2) من قانون العقوبات في التماسه بالتحقيق في البلاغ وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ ساعة و نصف

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يسقط أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. سيمبا يهز شباك الأهلي بتسديدة صاروخية (فيديو)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

أبو جبل يوجه رسالة هامة للاعبي الزمالك قبل مباراة تونجيث

منذ أقل من ساعتين

تعرف على الغائبين عن ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ 9 دقائق

عاجل.. براءة سما المصري من تهمة سبّ ريهام سعيد

منذ ساعة و 25 دقيقة

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي الإفريقية بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني

منذ ساعة و 23 دقيقة

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

منذ ساعتين

عاجل.. أول تعليق من موسيماني بعد سقوط الأهلي أمام سيمبا التنزاني

منذ 38 دقيقة

السيسي يوجه بالاستمرار في دراسة تداعيات كورونا على الاقتصاد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على موسيماني بعد السقوط ضد سيمبا

منذ ساعة

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 11 ساعة

3 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

منذ نصف ساعة

عاجل.. باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة تونجيث في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 16 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:54 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

04:23 م

عاجل.. سيمبا يهز شباك الأهلي بتسديدة صاروخية (فيديو)

03:32 م

3 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

05:56 م

عاجل.. الأهلي يسقط أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف في دوري أبطال إفريقيا

04:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»