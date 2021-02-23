بلاغ يتهم صاحب قناة الوعد علي اليوتيوب بإزدراء الأديان







وحيث أن ما أتاه المبلغ ضده يعتبر من قبيل جريمة ازدراء الأديان المعاقب عليها قانونًا بنص المادة المادة 98 ومن قانون العقوبات



والتي جاءت صريحة على انه:



يعاقب بالحبس مدة لا تقل ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامه لا تقلعن خمسمائة جنية ولا تجاوز ألف جنية كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيله أخرى لأفكار متطرفة لقصد إثارة الفتنه أو تحقير أو ازدراء احد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية "





ولما كان ذلك وكان كل ما أدلى به المبلغ ضده يشكل أركان جريمة ازدراء الدين الإسلامي بتعديه علي شخص الرسول الكريم.



وتمسك صبري في نهاية بلاغه بالمادة 98 فقرة (2) من قانون العقوبات في التماسه بالتحقيق في البلاغ وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ الي النائب العام ونيابة امن الدولة العليا ضد هاني محمود ـ صاحب قناة الوعد علوم أخر الزمان ونبؤات الأديان السماوية ـ علي موقع اليوتيوبوالتمس صبري في بلاغه اصدار امر بالتحقيق في البلاغ حيث ظهر المبلغ ضده عبر قناته علي موقع اليوتوب والتي تحمل اسم ( قناة الوعد علوم أخر الزمان ونبؤات الأديان السماوية ) بفيديو مثير للدهشة والاستغراب عن ظهور صورة النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) في إحدى جدران (( مقام يحيى المتوج بالانوار )) بمحافظة الشرقية وظل يعرض تلك الصورة التي في مخيلته فقط على الصورة التي اتخذها من وحي خياله على أنها صورة النبي محمد وظل يدعي في الفيديو أنه قد سأل العديد من الأشخاص الذين رأوا النبي والعديد من الخزعبلات التي نشرها في هذا الفيديو والتي تثير البلبلة وتعتبر من قبيل ازدراء الأديان لأنه لا أحد شاهد النبي محمد في عصرنا الحديث ولا يوجد أي صورة له يمكن أن تنسب له.وأشار صبري الي أن ما نشره المبلغ ضده يعد تعدي علي شخص الرسول الكريم وأنه سبقه العديد من الأشخاص منهم من أدعى بنبؤته ومنهم من أدعى أنه المهدي المنتظر ومنهم من تطاول علي الأنبياء والرسل وجميعهم مصيرهم مستشفى الأمراض العقلية.