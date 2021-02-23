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عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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اتخذ مسؤولو النادي الأهلي قرارًا ناريًا تجاه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر عقب الخسارة في مباراة اليوم أمام نظيره سيمبا التنزاني بهدف دون رد.

وخسر الأهلي مساء اليوم الثلاثاء أمام مضيفه سيمبا التنزاني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر مسؤولو النادي الأهلي توقيع غرامة مالية على اللاعبين وفقا للائحة الفريق بتوقيع غرامة حال الخسارة.

وأبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لاعبي الفريق الأحمر بالعقوبة المالية عقب نهاية المباراة والخسارة بهدف دون رد.

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