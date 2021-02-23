"البريد" تطلق منظومة للشحن والعمليات اللوجيستية تعتمد على الذكاء الاصطناعي

أطلقت هيئة البريد المصري منظومة جديدة لإدارة العمليات اللوجيستية وتسليم الشحنات والطرود، تجريبيا، باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والجغرافية المكانية وفقاً لأحدث المعايير الدولية، بالتعاون مع شركة سوفتك إنترناشونال، المتخصصة في المنصات الالكترونية وأنظمة الذكاء الاصطناعي.





وتهدف المنظومة الجديدة إلى تقديم خدمات تسليم طرود التجارة الإلكترونية في محلات الاقامة بجودة عالية وبكل سهولة ويسر.





وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن إطلاق المنظومة الجديدة يأتي في إطار دعم خطط الدولة لدعم وتنمية خدمات التجارة الإلكترونية وتطبيق استراتيجية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير جودة الخدمات للمواطنين.





وتابع: “وذلك بعد تنفيذ خطة التطوير المتكاملة التي ينفذها البريد المصري والتي شملت تطوير نظم تقديم الخدمات وفقاً لأحدث المعايير الدولية بهدف تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن عبر مكاتب البريد بأعلى جودة”.





وأوضح فاروق أن المنظومة الجديدة للشحن والعمليات اللوجيستية تقدم العديد من المزايا التي تسهل خدمات التجارة الإلكترونية مثل توفير خاصية التتبع المباشر للشحنات؛ حيث سيتمكن العميل من استلام الإخطارات الإلكترونية عبر الرسائل النصية SMS chatbots أو تطبيق البريد المصري لإخطاره بموعد تسليم شحنته المتوقع والسماح له بالتواصل مع مندوب توزيع البريد المصري عبر التطبيق.





وتابع: “بالإضافة إلى تقديم خدمات توزيع إضافية تعزز الثقة في عمليات التوزيع من خلال استخدام خيارات تأكيد رقمية متعددة بما في ذلك التوقيع الرقمي وOTP عبر الرسائل النصية SMS والـ QR code والتقاط صور إثبات الشخصية وغيرها”.





وأكد الدكتور شريف فاروق أن منصة البريد المصري اللوجيستية ستدعم صغار الصناع والتجار إلى حد كبير حيث ستمكنهم من استخدام خدمات الهيئة اللوجيستية وطباعة بوليصة الشحن بكل سهولة وتسليم الشحنات للبريد المصري لنقلها وتسليمها إلى عملائهم بالإضافة إلى تحصيل الرسوم عند التسليم وإيداعها في حساب التاجر بالبريد المصري، علاوة على تمكين التاجر من الاطلاع على تقارير شحناته البريدية والمالية لحظة بلحظة.





وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تخدم منصات التجارة الإلكترونية والمتاجر والشركات والأفراد بالإضافة الى دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل كبير.





ولفت إلى أنها تساعدهم في توصيل منتجاتهم وتحصيل قيمتها باستخدام أحدث وسائل الدفع النقدية وغير النقدية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والحلول التقنية الحديثة.





وأضاف فاروق: كما توفر المنظومة الجديدة للمندوبين الاتصال الدائم بأنظمة البيانات مثل خرائط شبكة الطرق والتنبؤات المرورية لتعديل خطوط السير واختيار أفضل البدائل لتوصيل الشحنات بالسرعة والكفاءة المطلوبة لمواجهة الظروف الطارئة والتحديات اليومية للعمليات اللوجيستية للتوزيع.





وتابع: كما أن منظومة البريد المصري اللوجيسيتة المتطورة ستمكن الهيئة من التحسين المستمر للخدمات اللوجيستية بما يحقق تقليص مهلات النقل و التسليم إلى أقصى حد ممكن بالإضافة الي المعالجة الوقائية لأي خطأ متوقع في مراحل التسليم أو النقل مما ينعكس إيجابا على جودة الخدمة.





وأوضح: “حيث سيتم توفير تقارير تسليم معتمدة ومحدثة عن موقف التسليم لعملاء البريد المصري من التجار و الجهات الأخرى والأفراد موضح بها محاولات التسليم وأسباب عدم التسليم إن وجدت لتوفير البيانات الإحصائية اللازمة لتنفيذ التحليلات المطلوبة كافة”.





واضاف الدكتور شريف فاروق أن المنظومة الجديدة “تطبق أعلى معايير الجودة لضمان تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة”؛ حيث توفر العديد من البدائل لتلقي الخدمة مثل مكاتب البريد ومراكز التوزيع على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى محلات الإقامة.





وتابع: كما توفر المنظومة التقارير والتحليلات المختلفة التي تمكن متخذي القرار من التتبع اللحظي لعمليات واجراءات الشحن وتتبع الشحنات ومندوبين الخدمات والسيارات إلكترونيا.





من جانبه، قال المهندس نور شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة سوفتك إنترناشونال المصرية، إن المشروع مبني على أنظمة ذكية وحديثة بأعلى المعايير الدولية من خلال فريق بحث وتطوير مصري.





وأضاف أن شركة سوفتك تتولى تطوير خدمات التوصيل للبريد المصري بالاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي “نورما ” وميكنة خطوط السير بأحدث الأنظمة والتطبيقات في ظل استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات بما يعزز كفاءة خدمات التوصيل.