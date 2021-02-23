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تردد قناه مكسبي سبورت الناقلة لمباريات دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:09 م
تردد قناه مكسبي سبورت
تردد قناه مكسبي سبورت
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تردد قناه مكسبي سبورت الناقلة لمباريات دوري أبطال أفريقيا=

احتل تردد قناه مكسبي سبورت مؤشر بحث "جوجل" اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021 في مصر، حيث تنقل قناة مكسبي سبورت الجديدة مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، ونقدم لكم فيما يلي تردد قناه مكسبي سبورت.

تردد قناه مكسبي سبورت

وتعرض القناة مباراة الزمالك ضد وتونجيت في إطار مباريات الدور الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم موسم 2020-2021 وهو الأمر الذي يجعل الكثيرون يرغبون في الحصول على أحدث تردد قناة مكسبي عبر نايل سات وعرب سات من أجل الاستمتاع بمتابعة كل هذه المباريات بشكل مباشر ومجاني وبأفضل صورة وجودة HD على مدار اليوم.

ومن جهة أخرى، أعلنت إدارة قنوات “مكسبي” المنوعة عن وجود خطة لتوفير المزيد من الترددات لكل مشاهديها في الوطن العربي، وذلك عبر الأقمار الصناعية المختلفة مثل نايل سات وعرب سات.

وهذا حتى يتمكن المشاهد العربي من ضبط ترددات قناة مكسبي سبورت والاستمتاع بالمباريات والبطولات المذاعة عبر شاشاتها على مدار العام.

كما يمكن معرفة تردد قناه مكسبي سبورت عبر نايل سات في السطور التالية:

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11411
معامل تصحيح الخطأ: 3\4
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي.

طريقة ضبط  تردد قناه مكسبي سبورت

يتساءل قطاع كبير من المتابعين عن طريقة استقبال أحدث ترددات قناة مكسبي عبر النايل سات والعرب سات، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وكذلك مباراة الزمالك أمام بطل السنغال في إطار الدور ذاته.

اضغط على قائمة الإعدادات من خلال جهاز الاستقبال الموجود لديك في المنزل.
قم بالضغط على ضبط القنوات.

اكتب تردد قناة مكسبي سبورت في الخانة المخصصة لذلك.

اضغط على تنزيل القناة، وانتظر حتى يتم البحث ومن ثم ستجد القناة قد أصبحت موجودة لديك على جهاز الاستقبال.

تردد قناه مكسبي سبورت الناقلة لمباريات دوري أبطال أفريقيا

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