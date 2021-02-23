15 دقيقة لعب.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الزمالك وتونجيث





ويلتقي الزمالك مع تونجيث حاليا في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ومرت أول 15 دقيقة من عمر اللقاء دون تغيير النتيجة، حيث شهدت فرصتين الأولى للفريق السنغالي، والثانية لأسامة فيصل مهاجم الزمالك ولكن دون أن تتغير النتيجة.





وكان الزمالك قد تعادل في اول مباراة أمام مولودية الجزائر، بينما خسر تونجيث أمام الترجي التونسي 2-1.

سيطر التعادل السلبي بدون أهداف على نتيجة مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي، بعد مرور ربع ساعة لعب من عمر اللقاء.