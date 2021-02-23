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داليا البحيري : كان يهمنا صرخة انثي توصل للبسطاء واستعد لعمل يهتم بالمطلقات

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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اكدت الفنانة داليا البحيري، أن مسلسل "صرخة انثي" كان مهم للغاية وأنها حرصت علي مشاهدته للست التي تعمل لديها حيث يهمها رأي البسطاء.

حيث أضافت داليا في ندوة الكواكب قائلة : " يهمني أني لما اعمل عمل الست البسيطة اللي في الأقاليم تفهم المسلسل يكون لفئات بسيطة اكتر ما يكون موجه لفئات فاهمين ومتعلمين".


وتابعت داليا، أنها حاليا تستعد لعمل يتحدث عن المطلقات ومعاناتهم في الحياة وأنها تحب قضايا المرأة وتهتم بها وتتمني العمل يظهر للنور قريبا.

وكانت آخر أعمالها مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، وبطولة عادل امام، ودلال عبد العزيز، وفاءصادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين

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