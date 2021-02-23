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داليا البحيري: اتبسطت اني هدخل سينما والزعيم شايلني على كتفه وخسيت 5 كيلو

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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اكدت الفنانة داليا البحيري، أنها خضعت لنظام تخسيس وقت تصوير "السفارة في العمارة" وذلك لأن البروفة الأولي من المشهد طلب منها الزعيم عادل امام أنها تنزل في وزنها لكي يستطيع حملها علي كتفه في المشهد.

واضافت داليا، خلال ندوة الكواكب قائلة: "اتبسطت اني ادخل فيلم سينما والزعيم يشيلني علي كتفه ولما شافني خسيت قالي برافو".

وكانت آخر أعمالها مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، وبطولة عادل امام، ودلال عبد العزيز، وفاءصادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين

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