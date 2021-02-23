علا رشدي وعمرو دياب وعادل إمام يتربعون على قوائم الترند.. ما القصة؟





تصدر اسم الزعيم عادل إمام والممثلة علا رشدي والهضبة عمرو دياب، قوائم الترند بمؤشرات جوجل، وذلك بعدما اجتاح كل منهم مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.



وأما عن الهضبة، فقد احتل السوشيل ميديا بعدما طرح الكليب الدعائي الخاص بعطره الجديد، الذي يحمل اسمه، وأثار دياب ضجة كبرى من خلال هذا الكليب بعدما ظهر مع الإعلامية إنجي كيوان.



فيما أطلت علا رشدي هي وزوجها الممثل أحمد داوود وأبناءهما، على جمهورها أمس الإثنين، مع صاحبة السعادة إسعاد يونس، عبر فضائية DMC، وحظيت الحلقة باهتمام جماهيري عبر منصات التواصل.



كما تصدر الزعيم عادل إمام، الترند بعدما انتشرت أخباراً كثيرة خلال الفترة الماضية بأنه ينوي كتابة مذكراته وتحويلها إلى فيلم سينمائي.