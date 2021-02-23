داليا البحيري: "عارفين اللي يزعل الصعايدة يحصله ايه؟"





روت الفنانة داليا البحيري، كواليس كوميدية أثناء تصويرها فيلم 'محامي خلع' واكدت أن مشاهدها في البلد لم يكن هناك بهم مجاميع وأنهم كانوا أهل البلد الحقيقيين وان كواليس المشهد كانت حقيقية للغاية وأنهم جعلوا مشهد المايوه اخر مشهد في التصوير.



واضافت داليا، في ندوتها بمجلة الكواكب أنه حدث بعض الأمور بين التصوير وأهل البلد وهو جعلهم توقفوا التصوير اسبوع كامل ومازحت الحضور قائلة: 'عارفين اللي يزعل الصعايدة يحصله ايه'.



وكانت آخر أعمال داليا البحيري مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، بطولة الزعيم عادل امام ودلال عبد العزيز، وفاءصادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

