Advertisements

تعاون بين المركزي الإماراتي وسلطة النقد في هونج كونج بشأن التكنولوجيا المالية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
Advertisements

وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة النقد في هونج كونج مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فيما بينهما في مجال التكنولوجيا المالية، بهدف تقوية التنسيق بين الدولتين من أجل الارتقاء بالخدمات المالية المبتكرة وتطوير الأنظمة ذات العلاقة.

وقع مذكرة التفاهم معالي عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، وإيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ.

وبموجب مذكرة التفاهم هذه، قرّر الجانبان أن ينضم المصرف المركزي إلى مشروع "إم-سي بي دي سي بريدج" للعملات الرقمية المتعددة للمصارف المركزية "m-CBDC Bridge" بالتعاون مع سلطة النقد في هونغ كونغ، وبنك تايلاند، ومعهد العملات الرقمية لبنك الشعب الصيني، ومركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في هونغ كونغ.

وقال معالي عبد الحميد سعيد .. " يسعدنا التعاون مع مؤسسة عريقة كسلطة النقد في هونغ كونغ. لقد أكمل المصرف المركزي مؤخراً مشروع إثبات مفهوم لتجربة العملة الرقمية للمصرف المركزي مع البنك المركزي السعودي، وذلك بهدف تسوية المعاملات المحلية والعابرة للحدود عبر الحسابات المتواجدة لدى المصرف المركزي وباستخدام تقنية السجلات الموزعة. وبناء على هذا الإنجاز، يتطّلع المصرف المركزي للبدء في تطبيق الخبرات المكتسبة والمشاركة في مشروع " - BDC Bridge m " ونحن على يقين من أن مذكرة التفاهم هذه سوف تمهّد الطريق لتجارب مستقبلية مشتركة في مجال الابتكار الرقمي بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ".

من جانبه قال إيدي يو " تبذل سلطة النقد في هونغ كونغ جهوداً كبيرة لتوسيع شبكتها الدولية في مجال التكنولوجيا المالية كي تشمل نظراءنا في الشرق الأوسط، ويعد مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي شريكاً مهماً في شبكتنا. ونتوقّع أن يكون هنالك الكثير من سبل التضافر التي ستنشأ من التعاون المُعزز بموجب مذكرة التفاهم هذه. من هنا، نتطلّع إلى انضمام مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي إلى مشروع "m-CBDC Bridge"، من أجل تبادل الأفكار ووجهات النظر الجديدة حول المشروع".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مؤسسة النقد بهونج كونج بنك الصين المركزي الاماراتى التكنولوجيا المالية

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ ساعة

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 13 ساعة

لم تكن أجواء كرة.. تصريح مثير من موسيماني بشأن مباراة الأهلي وسيمبا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ ساعة و نصف

عقدة حمراء ونهاية "كلين شيت" الشناوي.. 10 أرقام مثيرة من هزيمة الأهلي المفاجئة أمام سيمبا التنزاني

منذ ساعة و نصف

السيسي يوجه بالاستمرار في دراسة تداعيات كورونا على الاقتصاد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سيمبا يهز شباك الأهلي بتسديدة صاروخية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يسقط أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

منذ حوالي 3 ساعات

تمساح وأسود.. أجهزة الأمن تعثر على حيوانات مفترسة بالجيزة

منذ 41 دقيقة

3 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي الإفريقية بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على موسيماني بعد السقوط ضد سيمبا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

"دبي للخدمات المالية" تبرم اتفاقية للتكنولوجيا المالية مع السلطة النقدية في سنغافورة

"أبوظبي العالمي" توقع مذكرة تفاهم مع "المركزي البحريني" لتعزيز التكنولوجيا المالية

البحرين توقع مذكرة تفاهم مع شركة بريطانية لتعزيز قوة الإقتصاد الرقمي

الإمارات الأولى خليجيا في تدشين برنامج "goAML" لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

المنظمون الصينيون يتوصلون لاتفاق بشأن الوصول إلى أوراق التدقيق الصينية

هونج كونج تعيد فتح المترو... وتستعد لمزيد من الاحتجاجات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:48 م

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

04:54 م

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

06:43 م

عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

06:17 م

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

04:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»