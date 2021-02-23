تعاون بين المركزي الإماراتي وسلطة النقد في هونج كونج بشأن التكنولوجيا المالية





وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة النقد في هونج كونج مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فيما بينهما في مجال التكنولوجيا المالية، بهدف تقوية التنسيق بين الدولتين من أجل الارتقاء بالخدمات المالية المبتكرة وتطوير الأنظمة ذات العلاقة.





وقع مذكرة التفاهم معالي عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، وإيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ.





وبموجب مذكرة التفاهم هذه، قرّر الجانبان أن ينضم المصرف المركزي إلى مشروع "إم-سي بي دي سي بريدج" للعملات الرقمية المتعددة للمصارف المركزية "m-CBDC Bridge" بالتعاون مع سلطة النقد في هونغ كونغ، وبنك تايلاند، ومعهد العملات الرقمية لبنك الشعب الصيني، ومركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في هونغ كونغ.





وقال معالي عبد الحميد سعيد .. " يسعدنا التعاون مع مؤسسة عريقة كسلطة النقد في هونغ كونغ. لقد أكمل المصرف المركزي مؤخراً مشروع إثبات مفهوم لتجربة العملة الرقمية للمصرف المركزي مع البنك المركزي السعودي، وذلك بهدف تسوية المعاملات المحلية والعابرة للحدود عبر الحسابات المتواجدة لدى المصرف المركزي وباستخدام تقنية السجلات الموزعة. وبناء على هذا الإنجاز، يتطّلع المصرف المركزي للبدء في تطبيق الخبرات المكتسبة والمشاركة في مشروع " - BDC Bridge m " ونحن على يقين من أن مذكرة التفاهم هذه سوف تمهّد الطريق لتجارب مستقبلية مشتركة في مجال الابتكار الرقمي بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ".





من جانبه قال إيدي يو " تبذل سلطة النقد في هونغ كونغ جهوداً كبيرة لتوسيع شبكتها الدولية في مجال التكنولوجيا المالية كي تشمل نظراءنا في الشرق الأوسط، ويعد مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي شريكاً مهماً في شبكتنا. ونتوقّع أن يكون هنالك الكثير من سبل التضافر التي ستنشأ من التعاون المُعزز بموجب مذكرة التفاهم هذه. من هنا، نتطلّع إلى انضمام مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي إلى مشروع "m-CBDC Bridge"، من أجل تبادل الأفكار ووجهات النظر الجديدة حول المشروع".