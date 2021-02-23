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بن زايد:لم يكن هدفنا أن نصل إلى المريخ

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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قال محمد بن زايد، حاكم دولة الإمارات، إنه لم يكن هدفنا أن نصل إلى المريخ وإنما أن نعدّ متسلحا بالعلم والمعرفة والإيمان، وإيجاد ثروة بشرية قادرة علي أن توصل الإمارات إلى القمة.
 
وتابع "بن زايد" خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، نجاح فريق مسبار الأمل رفع سقف طموحات الأجيال المقبلة. ودولة الإمارات بعزيمة أبنائها قادرة على مواصلة تحقيق إنجازات أكبر

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مسبار الامل مسبار بن زايد الامارات

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