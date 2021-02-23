بن زايد:لم يكن هدفنا أن نصل إلى المريخ



وتابع "بن زايد" خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، نجاح فريق مسبار الأمل رفع سقف طموحات الأجيال المقبلة. ودولة الإمارات بعزيمة أبنائها قادرة على مواصلة تحقيق إنجازات أكبر

قال محمد بن زايد، حاكم دولة الإمارات، إنه لم يكن هدفنا أن نصل إلى المريخ وإنما أن نعدّ متسلحا بالعلم والمعرفة والإيمان، وإيجاد ثروة بشرية قادرة علي أن توصل الإمارات إلى القمة.