Advertisements
بن زايد:لم يكن هدفنا أن نصل إلى المريخ
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:39 م
هالة الشحات
Advertisements
قال محمد بن زايد، حاكم دولة الإمارات، إنه لم يكن هدفنا أن نصل إلى المريخ وإنما أن نعدّ متسلحا بالعلم والمعرفة والإيمان، وإيجاد ثروة بشرية قادرة علي أن توصل الإمارات إلى القمة.
وتابع "بن زايد" خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، نجاح فريق مسبار الأمل رفع سقف طموحات الأجيال المقبلة. ودولة الإمارات بعزيمة أبنائها قادرة على مواصلة تحقيق إنجازات أكبر
وتابع "بن زايد" خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، نجاح فريق مسبار الأمل رفع سقف طموحات الأجيال المقبلة. ودولة الإمارات بعزيمة أبنائها قادرة على مواصلة تحقيق إنجازات أكبر
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements