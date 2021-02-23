بالتزامن مع وصول اللقاحات الصينية.. من هم الأشخاص الممنوعون من تلقي لقاح كورونا؟

جهود مضنية، تبذلها الدولة المصرية، من أجل احتواء جائحة كورونا، التى ظهرت فى الصين، خلال شهر مارس الماضى، ثم سرعان ما انتشرت فى بقية دول العالم، مخلفة ملايين الاضحايا، بين حالات إصابة ووفاة.



وإلى جانب جهود وزارة الصحة والسكان، فى علاج مصابى كورونا، وإبقاء مستشفيات العزل على أهبة الاستعداد، لاستقبال الحالات الجديدة التى تثبت إصابتها، مع العمل على توعية المواطنين للتعامل الجيد مع الجائحة، من أجل منع تفشى المرض، والسيطرة عليه، تواصل الوزارة توفير اللقاحات، بالتزامن مع بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية، بعد تصدرهم الصفوف فى مواجهة الجائحة.



وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، استقبال 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، بمطار القاهرة الدولى، هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية، وذلك فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار عقود طويلة.



وتعد مصر أول دولة إفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا وتبدأ فى تطعيم الأطقم الطبية، كما أن لقاح سينوفارم حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" الفئات والأشخاص الممنوعين من تلقى لقاح كورونا:



- حتى الآن، لم تظهر أى أعراض جانبية على الأطقم الطبية التى تلقت التطعيم.



- حددت وزارة الصحة والسكان الفئات المستهدفة بالتطعيم ضد كورونا، وهم كبار السن، ثم أصحاب الأمراض المزمنة وأمراض الأورام والاعتلال الكلوى.



- يتم تطعيم من هم أكبر من 18 عاما.



- يستطيع الأشخاص المتعافون من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، الحصول على التطعيم بعد تماثلهم للشفاء بحوالى شهر.



- الأشخاص الذين يعانون من أى أعراض لأمراض تنفسية، يجب عليهم تأجيل الحصول على اللقاح حتى زوال جميع الأعراض.



- يمنع من التطعيم بلقاح كورونا الأطفال وصغار السن، والسيدات الحوامل.



- يجب استشارة الطبيب المعالج أولا قبل تطعيم الأشخاص أصحاب الأمراض المناعية.