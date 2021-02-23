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تمساح وأسود.. أجهزة الأمن تعثر على حيوانات مفترسة بالجيزة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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عثرت أجهزة الأمن على مجموعة من الطيور النادرة والحيوانات البرية المفترسة والمهددة بالإنقراض بدون ترخيص، داخل الكتلة السكنية بمنطقتي الطالبية والهرم.

أكدت معلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام عن قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة بحيازة عدد من الطيور النادرة والحيوانات البرية المفترسة والمهددة بالإنقراض بدون ترخيص، والإحتفاظ بها داخل الكتلة السكنية بنطاق مديرية أمن الجيزة (الطالبية، الأهرام) بغرض الإتجار فيها بالمخالفة للقانون، متحصلًا عليها بطرق غير شرعية عبر تهريبها لداخل البلاد من إحدى الدول، ويقوم بإخفائها داخل مخازن بأماكن عديدة خشية ضبطه.


عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع الجهات المعنية تم إستهداف الأماكن المشار إليها، أسفرت عن ضبط الحارس المسئول عن أحد المخازن المشار إليها وعُثر بداخل المخزن على طبنجة صوت، 2 أسد أفريقي، 3 طاووس هندي، تمساح نيلي، 14 يمام قمري، طائر فزان ذهبي، طائر الفلامنجو"البشاروش".


وبفحص المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة تبين أنها مدرجة فصائل مهددة بالإنقراض ومحظور حيازتها أو تداولها والتعامل فيها، كما أفادت بعدم وجود ثمة تراخيض أو إشتراطات بيئية أو تصاريح أو موافقات للمكان خاصة كونه داخل الكتلة السكنية وغير مؤهل بيئيًا لإيواء مثل هذة الحيوانات، وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بالجهة المختصة.



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