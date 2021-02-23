عبر أنفاق داعش.. إيران تتوسع في سوريا (فيديو)

استمرارا للتوسع والانتشار الإيراني في المنطقة العربية، بداية من اليمن والعراق ولبنان وصولا إلى سوريا، كشف المرصد السوري عن استخدام إيران أنفاقا كانت تابعة لتنظيم داعش في العراق، لتخزين الأسلحة والمعدات لميليشيا "فاطميون" في سوريا، والتي تعد ثاني أكبر قوة إيرانية تتواجد في سوريا بعد حزب الله.

أكد المرصد السوري أن شاحنات محملة بقذائف وصواريخ وذخائر دخلت من معبر غير شرعي قادمة من العراق، وتوجهت إلى منطقة المزارع بأطراف مدينة الميادين شرقي دير الزور، المدينة السورية التي تعد أكبر تجمع لإيران والميليشيات الموالية لها في المنطقة، وتم تخزين الشحنة ضمن أنفاق تحت الأرض في منطقة المزارع، كان قد حفرها تنظيم داعش سابقا خلال فترة سيطرته على المنطقة، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

كما أكد المرصد دخول أسلحة إيرانية جديدة إلى سوريا عبر 3 شاحنات مدنية وبالطريقة ذاتها قبل أيام.. فمتي تتوقف إيران عن العبث بأمن المنطقة؟