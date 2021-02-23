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أخصائي تغذية: الضغط النفسي يسبب الإصابة بالسمنة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد غزالي، أخصائي التغذية العلاجية، إن الضغط النفسي يُزيد من معدل الكورتيزون في الجسم، وهذا يؤدي إلى إصابة الإنسان بالسمنة الموضوعية سواء في الأرداف أو الجانب.

وأضاف "غزالي"، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن يجب النوم بشكل كافي، خاصة خلال الليل، محذرًا من تناول الطعام ليلًا، لأنه يسهم في زيادة الوزن بصورة كبيرة.

وأشار إلى أن النوم ليلًا أفضل من النوم بالنهار، معقبًا: "ربنا خلق الليل عشان ننام فيه، والنهار ده للسعي والبحث عن الرزق، وليس للنوم".

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