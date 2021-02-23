Advertisements

بعد تصدر واقعتها مع أحد المراسلين.. سميرة عبد العزيز لا تتذكر!

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements

أحدّث مقطع فيديو للفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حالة من الجدل، وذلك بعدما ظهرت فيه خلال لقاءها مع أحد المراسلين، وتسبب الأخير في غضبها.

تكمن تفاصيل الواقعة، بعدما حاول هذا المراسل الشاب، إجراء لقاء مع سميرة عبد العزيز هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي.

إلى هنا كانت الأمور تسير في مجراها الطبيعي، ولكن المراسل فاجأها بسؤاله لها "ممكن نتعرف على حضرتك"، الأمر الذي جعلها تستشيط غضبًا وتقول “أنت مش عارف اسمي وجاي تعمل معايا لقاء؟!.. لما تعرف أنا مين ابقى تعالى كلمني”، ثم تنصرف رافضة استكمال الحديث معه، الأمر الذي أثار تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ تداول الفيديو واصفين ماحدث بالمهزلة.

وقالت سميرة في تصريحات لها، إنها لا تتذكر تحديدا تاريخ هذه الواقعة، مؤكدة على أنها بالتأكيد منذ 3 سنوات؛ لأنها لم تشارك بمهرجان الإسكندرية منذ رحيل زوجها الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن.

وعقّبت على هذا الموقف، بأنها لاتمانع من أن تعرف نفسها للآخرين، ولكن لايحدث ذلك خلال لقاء تلفزيوني، لأنه في هذه الحالة على المراسل أن يكون على دراية كاملة بالشخصية التي يتحدث معها.

أخبار تهمك

عاجل.. سيمبا يهز شباك الأهلي بتسديدة صاروخية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

منذ حوالي 5 ساعات

3 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ ساعة

لم تكن أجواء كرة.. تصريح مثير من موسيماني بشأن مباراة الأهلي وسيمبا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

ليفربول يزاحم مانشستر يونايتد على ضم الجوهرة العربية

منذ نصف ساعة

أول تعليق من باتشيكو بعد تعثر الزمالك أمام تونجيث بدوري الأبطال

منذ ساعة الا ربع

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي الإفريقية بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الحليم علي يدعم لاعبي الزمالك بعد التعادل مع تونجيث

منذ أقل من ساعة

إصابة يوسف شعبان بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

06:48 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

04:54 م

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

06:43 م

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

04:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»