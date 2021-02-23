بعد تصدر واقعتها مع أحد المراسلين.. سميرة عبد العزيز لا تتذكر!



أحدّث مقطع فيديو للفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حالة من الجدل، وذلك بعدما ظهرت فيه خلال لقاءها مع أحد المراسلين، وتسبب الأخير في غضبها.



تكمن تفاصيل الواقعة، بعدما حاول هذا المراسل الشاب، إجراء لقاء مع سميرة عبد العزيز هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي.



إلى هنا كانت الأمور تسير في مجراها الطبيعي، ولكن المراسل فاجأها بسؤاله لها "ممكن نتعرف على حضرتك"، الأمر الذي جعلها تستشيط غضبًا وتقول “أنت مش عارف اسمي وجاي تعمل معايا لقاء؟!.. لما تعرف أنا مين ابقى تعالى كلمني”، ثم تنصرف رافضة استكمال الحديث معه، الأمر الذي أثار تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ تداول الفيديو واصفين ماحدث بالمهزلة.



وقالت سميرة في تصريحات لها، إنها لا تتذكر تحديدا تاريخ هذه الواقعة، مؤكدة على أنها بالتأكيد منذ 3 سنوات؛ لأنها لم تشارك بمهرجان الإسكندرية منذ رحيل زوجها الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن.



وعقّبت على هذا الموقف، بأنها لاتمانع من أن تعرف نفسها للآخرين، ولكن لايحدث ذلك خلال لقاء تلفزيوني، لأنه في هذه الحالة على المراسل أن يكون على دراية كاملة بالشخصية التي يتحدث معها.



