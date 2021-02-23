الصحة: بدء التسجيل لتلقي لقاح كورونا الأحد.. ورسائل نصية بمواعيد التطعيم



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن المرحلة الأولى من العملية التطعيم تخصص لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية للمواطنين بأماكن ومواعيد تلقي اللقاح.



وطمأنت مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، المواطنين بحرص وزارة الصحة الشديد على حماية سرية جميع البيانات الشخصية للمرضى.



قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن عملية بدء التسجيل لتلقي لقاح كورونا تبدأ الأحد المقبل عبر موقع الوزارة.